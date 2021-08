Nicole Minetti è tornata single: finita la storia d’amore con Giuseppe Cipriani

Il settimanale ‘Chi’, in edicola oggi, all’interno della rubrica ‘Chicche di gossip’, ha riportato una succosa indiscrezione che riguarda una vecchia conoscenza del mondo del gossip ovvero Nicole Minetti che, dopo tanti anni di fidanzamento, sarebbe tornata single dopo la fine della sua ultima storia con Giuseppe Cipriani. Si legge:

Gli ultimi post, sul proprio account Instagram, dell’ex igienista dentale, risalgono allo scorso 6 luglio.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Nelle scorse settimane, l’ex consigliere della Regione Lombardia è finita (a suo malgrado) al centro di un pettegolezzo che l’avrebbe vista legata al calciatore Nicolò Zaniolo. La Minetti, anche, in questo caso, come poi riportato da ‘Il Messaggero’ ha però prontamente smentito la notizia, attraverso una nota stampa, definendola ‘strampalata’:

Invito a non dare ulteriore seguito alle eventuali affermazioni che dovessero comparire col mio nome sui social network, preannunciando che darò mandato ai miei legali perché mi tutelino nelle sedi più opportune nei confronti di chi continua a spacciarsi per me, oltre che nei confronti di quanti dovessero ancora pubblicare notizie lesive del mio onore e della mia reputazione.