Joele Milan: il video di presentazione del nuovo tronista di Uomini e Donne

Sui social ufficiali di ‘Uomini e Donne‘, è stato diffuso il video di presentazione di Joele Milian, uno dei quattro nuovi tronisti (assieme a Matteo Fioravanti, Andrea Nicole Scaravuzzo e Roberta) della stagione 2021 – 22. Conosciamolo meglio (Qui, il video):

Ho 26 anni e sono addetto al controllo qualità in un’azienda alimentare. Sono nato in una famiglia semplicissima… papà pizzaiolo e mamma cameriera. Sono stato un bambino molto affettuoso e sereno. Crescendo ho provato a non deludere mai i miei genitori ma a volte non ci sono riuscito. Ho visto mia mamma disperata quando ha visto il mio corpo riempirsi di tatuaggi o quando rientravo tardi dalla discoteca. I miei genitori sono la parte migliore di me. Il mio papà è il mio eroe e il mio migliore amico. Il nostro rapporto è rimasto inossidabile anche quando, nell’ultimo periodo, la serenità della nostra famiglia è stata messa a dura prova dalla pandemia. Il Covid ha colpito un po’ tutti, ad alcuni portando via persone care e ad altre, come mio padre, portandogli via il lavoro…