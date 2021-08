Roberta: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne (video)

Oggi, sui social ufficiali di ‘Uomini e Donne’, è stato postato il video di presentazione di una delle nuove quattro troniste, ovvero Roberta. La ragazza ha 24 anni e vive a Roma con la mamma e le sorelle. Si è, da poco, laureata, in Lingue e Letterature Straniere.

Conosciamola meglio (Qui, il video):

Sono molto schietta e sincera, la caratteristica di cui vado più fiera è che sono una ragazza limpida. Mia mamma dice che soffro di incontinenza verbale per quanto sono spontanea e diretta, una cosa però è certa: dico sempre la verità. Sono molto puntigliosa, peso i gesti e le parole e non lascio mai nulla al caso. Sono sensibile e gelosa di questo mio lato. Non temo il giudizio della gente e chi mi conosce veramente sa che persona sono. L’orgoglio non mi appartiene e non mi piace neanche nelle altre persone perché ritengo che la capacità di riconoscere i propri sbagli e si saper chiedere scusa sia una forma di forza e di intelligenza, non di debolezza.

La perdita del papà

La neo protagonista del programma di Maria De Filippi ha dovuto affrontare la perdita dell’adorato papà che ha segnato profondamente la sua vita:

La mia famiglia è il mio punto di forza, siamo io, mamma e le mie due sorelle, ho perso papà all’età di 14 anni. All’inizio mi sono chiusa in me stessa e non riuscivo ad affrontare questo dolore con nessuno, forse ero solo troppo piccola e ci ho messo del tempo per capire che dai dolori non possiamo fuggire ma possiamo solo imparare a conviverci per tutta la vita, ad oggi il pensiero di assomigliare a papà mi rende orgogliosa e felice.

L’amore per la mamma

Da tanti anni, quindi, la mamma è diventata un punto di riferimento assai importante nonostante non riesca a dimostrarle, a gesti e parole, tutto l’affetto che prova per lei:

Mamma è la persona che stimo di più al mondo, è forte, determinata, ha fatto da mamma e da papà, la sento minimo 3 volte al giorno e non chiudo mai il telefono se prima non le dico ‘ti voglio bene’. Grazie ai loro sacrifici e ai miei tanti lavoretti saltuari sono riuscita ad andare via di casa a 18 anni per frequentare l’università, ho preso una stanza in affitto a Roma e dopo tanti sforzi il 22 luglio di quest’anno mi sono laureata in Lingua e Letterature straniere (…)

La ricerca del vero amore ad Uomini e Donne

Grazie all’esperienza sul trono di Canale 5, la ragazza sogna di trovare il principe azzurro che rispecchi, a pieno, le caratteristiche che cercano in un uomo che possa starle accanto in massima trasparenza: