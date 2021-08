Grande Fratello Vip 6: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ai ferri corti? L’indiscrezione

Nelle scorse ore, ‘Dagospia’, all’interno della rubrica ‘A lume di Candela’, ha riportato un succoso retroscena sulla sesta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, in partenza lunedì 13 settembre 2021, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini.

Il portale, diretto da Roberto D’Agostino, ha documentato le ruggini tra le due nuove opinioniste del programma, ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Si legge:

Le punzecchiature sui social, già segnalate da Dagospia, non sono sfuggite a molti. Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori. Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?