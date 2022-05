Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sono riavvicinati. La showgirl ha voluto dedicare un messaggio al celebre cantante.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che condividono la figlia Aurora, sono rimasti in buoni rapporti e lo stesso cantante ha svelato di esser stato accanto alla showgirl dopo la sua separazione da Tomaso Trussardi. Nelle ultime ore, attraverso i social, Michelle Hunziker ha dedicato un messaggio all’ex marito ringraziandolo per averla fatta avvicinare al mondo del karate. In queste ore la showgirl ha infatti conseguito l’esame di cintura per la famosa disciplina sportiva a Bologna.

“Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina”, ha scritto la showgirl nelle sue stories via social.

Michelle Hunziker: la dedica a Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker ha riallacciato i rapporti con l’ex marito, Eros Ramazzotti, che condivide con lei l’amore per la figlia Aurora. Dopo l’addio a Tomaso Trussardi, la showgirl svizzera si sarebbe avvicinata al mondo del karate proprio grazie all’ex marito, che le avrebbe consigliato di studiare questo sport per sfogare lo stress.

“Per lei ci sono e ci sarò sempre. Mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”, aveva dichiarato a Oggi il cantante, e ancora: “ Le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”. Da tempo si vocifera che tra i due sia in corso un ritorno di fiamma, ma la questione è sempre stata smentita dal cantante e dalla showgirl elvetica.

