Eros Ramazzotti rompe il silenzio: lui e Michelle Hunziker stanno insieme?

Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio via social dopo che, nelle ultime ore, è stato investito da una serie di rumor riguardanti un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie, Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Non sarebbe in cantiere alcun ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti e anzi, il celebre cantante ci ha tenuto specificatamente a far sapere via social di essere single. Dopo esser stato sorpreso infatti in compagnia di un’amica, il cantante ha scritto via social:“Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free”. Il cantante non ha fatto cenno ai rumor in merito al suo presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie e, del resto, anche Michelle Hunziker ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Michelle Hunziker: l’addio a Tomaso Trussardi

La scorsa settimana la showgirl svizzera ha annunciato la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole, Sole e Celeste. Da mesi la showgirl sarebbe tornata a vivere a Milano insieme alle sue figlie, mentre Trussardi sarebbe rimasto a vivere nella villa di famiglia a Bergamo.