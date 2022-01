Massimo Ranieri: “A 71 voglio un figlio, non mi spaventa l’età”

Massimo Ranieri ha confessato che, nonostante i suoi 71 anni, il suo più grande desiderio sarebbe quello di avere al più presto un figlio suo.

Massimo Ranieri: il desiderio di un figlio

Massimo Ranieri ha una figlia, Cristiana, da lui riconosciuta quando aveva già 24 anni. Il cantante dunque non ha vissuto il periodo dell’infanzia della sua bambina e questo, oggi, lo farebbe particolarmente soffrire. Per questo il cantante ha rivelato che, nonostante i suoi 71 anni d’età, gli piacerebbe avere presto un latro figlio da poter vedere crescere.

“Non sono spaventato dalla mia età. Ci sono quelli che dicono: “Oddio, non va bene. Fai un figlio a 70 anni poi quando ne avrà 10 gli farai da nonno”. Ma che importa, rispondo, gli faccio da padre adesso, poi fra 10 anni si vedrà. Penserà di avere un papà vecchio, ma l’avrà già capito. E chissenefrega. Anch’io quando avevo 16 anni e mio padre ne aveva 50, pensavo fosse vecchio”, ha confessato al Messaggero, e ancora: “Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, spero tanto di riuscirci”.

Massimo Ranieri: la figlia

Massimo Ranieri ha potuto trascorrere del tempo insieme a sua figlia Cristiana solo quando lei è diventata adulta. Il cantante ha avuto la sua prima figlia quando era ancora giovanissimo e all’apice della sua carriera (per questo le persone a lui vicine gli consigliarono di non riconoscere la bambina, fatto di cui lui in seguito ha ammesso di essersi pentito).