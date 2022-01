Benedetta Rossi come sta: le condizioni della blogger dopo l’intervento

A seguito del delicato intervento alla schiena da lei subìto nelle scorse ore, Benedetta Rossi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e li ha ringraziati per la loro vicinanza via social.

“Eccomi finalmente in piedi…o quasi Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita. Eh si ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette.Ÿ˜Š Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come come si fa con una cara amica. Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l’ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai”, ha scritto la food blogger in un post via social.

Benedetta Rossi: l’intervento

Per mezzo del sostegno di un busto e di un deambulatore Benedetta Rossi si è mostrata nel corridoio dell’ospedale dove, nei giorni scorsi, ha subìto un delicato intervento alla schiena. La famosa food blogger a causa dell’intervento sarà costretta a prendersi un periodo di pausa dagli impegni di cucina ma, a quanto pare, sarebbe già in una fase di ripresa. In tanti sui social – tra fan, amici e colleghi – le hanno fatto i loro auguri per una pronta guarigione e Bendetta Rossi ha ringraziato tutti per la loro vicinanza e il loro calore.