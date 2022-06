L’aria sarebbe gelida tra Mahmood e Blanco, che non si sarebbero scambiati neanche una parola durante il loro ultimo incontro.

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete sarebbe in corso una lite tra i due vincitori del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, che durante il Radio Zeta Future Hits non si sarebbero neanche rivolti la parola (stando a quanto riporta Il Messaggero). Al momento i due cantanti non hanno rotto il silenzio in merito alla vicenda e in tanti tra i loro fan sono curiosi di saperne di più.

Blanco Mahmood credits Bogdan Chilldays Plakov

Mahmood e Blanco: la presunta lite

Cosa succede tra Mahmood e Blanco? Secondo indiscrezioni i due avrebbero litigato e, nel dietro le quinte di Radio Zeta Future Hits, non si sarebbero neanche rivolti la parola prima di salire sul palco. I due non hanno confermato né smentito la notizia e i fan sono preoccupati che essa possa rivelarsi fondata. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?

Già nei mesi scorsi Blanco aveva rivelato scherzosamente di aver avuto alcune discussioni con Mahmood, ma i due avevano anche affermato pubblicamente di avere un ottimo rapporto. “Volete una cosa sul video musicale? Posso dirlo, io e lui abbiamo litigato. Perché mi ricordo che volevo buttarmi nell’oceano, volevo proprio farlo e lui no. Quindi per questo abbiamo litigato. Un imprevisto? Prima di salire sul palco ci diamo un bacino tipo quello della buona notte della seria ‘dai andiamo spacchiamo’, ci vogliamo tanto bene ed è straordinario”, aveva dichiarato a Rai Radio 2 Blanco in merito alla loro amicizia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG