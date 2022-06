Michelle Hunziker è stata paparazzata di nuovo in Sardegna mentre si scambiava baci appassionati con il chirurgo Giovanni Angiolini.

La passione è esplosa tra Michelle Hunziker e il chirurgo Giovanni Angiolini, che sono stati paparazzati dal settimanale Nuovo mentre si scambiavano baci a dir poco bollenti sotto l’ombrellone. La showgirl svizzera al momento non ha confermato né smentito le voci in merito alla liaison, ma lei e Angiolini sono stati avvistati per la prima volta insieme già diversi mesi fa.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: i baci appassionati

La liaison tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sembra ormai ufficiale: i due sono stati avvistati a bordo di uno yacht in Sardegna, mentre si scambiavano effusioni e baci appassionati. Per la showgirl elvetica si tratterebbe della prima storia importante dopo la dolorosa separazione da Tomaso Trussardi, il padre delle sue due figlie più piccole (Sole e Celeste) a cui è stata legata per 12 anni.

Al momento la Hunziker ha preferito non rompere il silenzio in merito alla relazione con Angiolini e in tanti si chiedono quando finalmente si deciderà a rompere il silenzio in merito alla questione. Lei e Trussardi si sarebbero lasciati pacificamente alcuni mesi fa, ma solo a inizio 2022 è stata ufficializzata la notizia.

