Rientrata in Italia dopo l’Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha rotto il silenzio in merito ai commenti apparsi sul suo Instagram a suo nome.

Nei giorni scorsi lo staff di Lory Del Santo ha chiarito che i messaggi apparsi sui canali social dell’attrice fossero da attribuire ai suoi fan e che li avesse ricondivisi – usando erroneamente lo stesso profilo della Del Santo – un’amica dell’attrice che si occuperebbe di gestire il suo profilo. Una volta rientrata in Italia anche l’attrice ha confermato la questione e si è pubblicamente dissociata da alcuni messaggi dai toni violenti e fortemente transfobici:

“Io ero inconsapevole di tutto. Stavo viaggiando quando è scoppiata questa bomba. Poi mi hanno detto che ero trend e che tutti ne parlavano. Sì dicevano che mi facevo i complimenti da sola, ma non è così. Non ero al corrente e mi hanno informata. Chi c’è dietro? Questa mia amica che gestisce il mio profilo ha sbagliato a fare i copia e incolla. Lei leggeva i messaggi privati dove i miei fan dicevano cose belle, copiava e incollava, pensando che si vedesse anche il nome e tutto. Tutti messaggi verissimi dei miei ammiratori. Lei postava tutto copia e incolla, ma ha sbagliato, non è avanti nella tecnologia. Però mi dissocio da alcuni commenti perché non sono corretti e non vanno bene quindi voglio dissociarmi”, ha confessato all’Isola dei Famosi.

Lory Del Santo

Lory Del Santo: i messaggi apparsi sul suo profilo

Dopo la bufera sorta sul suo conto e dopo l’addio all’Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha deciso di fare chiarezza in merito ai messaggi che sarebbero stati condivisi da una sua amica sui suoi canali social (e che in molti avevano attribuito alla stessa attrice visto che la sua amica li aveva condivisi senza sloggarsi e senza specificare che fossero dei suoi fan). La vicenda ha scatenato un putiferio e, per diverse ore, in tanti hanno ironizzato sulla questione.

Per Lory Del Santo però non sembra proprio il momento di ridere: nelle ultime ore l’attrice ha annunciato il suo addio a Marco Cucolo dopo una furibonda lite all’Isola dei Famosi.

