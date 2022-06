Antonella Clerici ha espresso il proprio sgomento per il caso della piccola Elena Del Pozzo, la bimba uccisa da sua madre a Catania.

L’Italia intera è sotto shock per il caso della piccola Elena Del Pozzo, la bambina che è stata trovata uccisa in un campo vicino casa dopo la confessione di sua madre, che inizialmente aveva denunciato un finto rapimento per spostare da sé i sospetti. Antonella Clerici – così come molti altri – ha commentato il caso via Twitter scrivendo: “Cosa c’è di più doloroso di una mamma che uccide la sua bambina? La stessa bimba che le corre incontro a braccia aperte? Io non trovo le parole… Non riesco a togliermi quella corsa dalla testa e dal cuore”.

Antonella Clerici: il dramma della piccola Elena Del Pozzo

In queste ore anche Antonella Clerici ha voluto esprimere il suo sgomento per il caso della piccola Elena Del Pozzo, la bambina che è stata uccisa dalla madre Martina Patti, che poi ha confessato. Il caso ha lasciato l’intera Italia sotto shock e in queste ore in tanti stanno seguendo le indagini che – stando alle prime indiscrezioni riportate da La Repubblica – parlano della presenza di un presunto complice. Al momento sembra che la donna possa aver ucciso la bambina perché non avrebbe sopportato l’idea che lei si fosse affezionata alla nuova compagna del padre.

