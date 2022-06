Attraverso i social Jane Alexander ha fatto sapere che sarebbero tre anni che non toccherebbe una sola goccia di alcol.

Jane Alexander si è mostrata via social difronte a una gigantesca torta con cui ha deciso di festeggiare il terzo anniversario dalla sua decisione di smettere di bere.

“Bevevo e anche tanto. All’inizio era tutto ok, poi ho cominciato a sentirmi male. Bevevo sempre: quando ero felice e quando ero triste. Uscivo a pranzo e tornavo alle 3 di mattina senza mai smettere di bere. Ho capito da sola che c’era un problema”, aveva dichiarato l’attrice a Oggi è un altro giorno, e ancora (in merito al suo compagno): “Quando si sbaglia lo si riconosce, ed è importante saper interrompere tutto. L’amore di Gianmarco mi ha aiutato tantissimo, anche durante le sedute di Alcolisti Anonimi. Ora sono una persona felice, ne sento la mancanza ma so di dovermi limitare e ci riesco”.

Jane Alexander: il terzo anniversario da quando ha smesso di bere

Dopo Asia Argento (che ha confessato di frequentare gli Alcolisti anonimi da circa un anno) anche Jane Alexander ha rotto il silenzio sui suoi problemi con l’alcol e si è mostrata mentre festeggiava il suo terzo anniversario da sobria con una gigantesca torta con panna. In tanti tra i suoi fan si sono congratulati con lei per l’importante traguardo raggiunto e sono impazienti di saperne di più.

