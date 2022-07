Dopo i gossip che hanno investito sua sorella Ilary sui social, Melory Blasi ha scagliato una frecciatina infuocata.

Nelle scorse ore Alex Nuccetelli, il Pr che per primo ha presentato Ilary Blasi e Francesco Totti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai retroscena che avrebbero condotto i due a separarsi e ai loro presunti tradimenti. Melory Blasi ha commentato con una frecciatina quanto detto da Nuccetelli sui social e ha scritto: “Certi ‘amici” farebbero bene a restare in silenzio”. Al momento né lei né la famiglia di Ilary Blasi hanno commentato i rumor in circolazione e la conduttrice è partita per la Tanzania alla ricerca di maggiore privacy.

Ilary Blasi

Melory Blasi contro Alex Nuccetelli

In queste ore sui social si stanno avvicendando sempre più indiscrezioni riguardanti l’addio di Francesco Totti e Ilary Blasi, e mentre all’ex calciatore è stata accostata Noemi Bocchi, alla conduttrice sono state accostate delle presunte liaison con Luca Marinelli, Antonino Spinalbese e l’ex volto di Amici Alessio La Padula. Alex Nuccetelli ha reso ancora più insistenti i gossip rivelando a Il Messaggero: “Entrambi hanno un’altra storia”. La questione ha mandato su tutte le furie Melory Blasi, che ha cercato come sempre di proteggere la privacy di sua sorella Ilary.

