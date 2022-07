Sonia Bruganelli ha scritto un post in difesa di Ilary Blasi dopo che un’ondata di gossip ha travolto la conduttrice.

Dopo che Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione si sono sparsi numerosi rumor riguardanti i presunti flirt della conduttrice con Luca Marinelli, Alessio La Padula (che ha smentito la notizia) e infine l’ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese. Francesco Totti invece è stato avvistato invece con Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma. La conduttrice Sonia Bruganelli in merito alla vicenda ha tuonato sui social: “Prima Antonino, ora Luca. Due pesi e due misure, che schifo”.

Sonai Bruganelli difende Ilary Blasi

L’annuncio d’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti ha creato grande scompiglio sui social dove in tanti – tra personaggi famosi e non – stanno parlando della separazione della coppia. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha però deciso di prendere le parti della conduttrice, che in queste ore è stata data in pasto a qualsiasi tipo di gossip.

“Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”, ha scritto anche la conduttrice in merito alla vicenda.

