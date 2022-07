Sonia Bruganelli ha commentato l’ondata di gossip che ha travolto Totti e Ilary Blasi dopo il loro annuncio di separazione.

Anche Sonia Bruganelli ha commentato la notizia che sta tenendo banche da ore sui principali quotidiani e sui social, ossia l’annuncio d’addio di Francesco Totti e Ilary Blasi dopo 20 anni d’amore. La conduttrice ha preso le difese della coppia che in queste ore è stata travolta da un’ondata di gossip in merito alle cause che li avrebbero portati alla separazione e ai presunti tradimenti. “Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”, ha scritto la conduttrice su Twitter.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli: l’addio di Totti e Ilary

In queste ore in tanti stanno commentando la notizia dell’addio di Francesco Totti e Ilary Blasi, che secondo i rumor in circolazione starebbero già frequentando altre persone. Sonia Bruganelli si è schierata dalla parte della coppia e ha riflettuto su quanto questo momento possa essere difficile per i tre figli avuti dai vip, Cristian, Chanel e Isabel. Gli stessi Totti e Ilary Blasi, annunciando la loro separazione, hanno chiesto di rispettare la privacy della loro famiglia ed evitare speculazioni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG