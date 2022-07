Il comunicato disgiunto di Ilary Blasi e Francesco Totti sta facendo discutere il popolo del web e si parla di una separazione “fortissima”.

A differenza di altre coppie celebri che hanno annunciato la fine della loro relazione con un comunicato di coppia, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di emettere due comunicati separati per annunciare la fine della loro ventennale storia d’amore e sui social c’è chi vocifera che questo possa essere il segno di una separazione difficile. Gabriele Parpiglia ad esempio ha scritto nelle sue stories: “Il comunicato separato è segno di una rottura fortissima (purtroppo)”.

Ilary Blasi Francesco Totti

Totti-Blasi: i due comunicati

Mentre le indiscrezioni sui motivi della rottura diventano sempre più insistenti (a partire da quelle in merito ai presunti tradimenti) sui social si discute anche delle due formule con cui Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di ufficializzare la fine del loro matrimonio, durato oltre 20 anni. Lui ha espresso il suo rispetto per la moglie e, in maniera più sentimentale, ha dichiarato di aver fatto fronte a una separazione “dolorosa ma inevitabile”. Lei, con maggiore freddezza, ha chiesto rispetto per la privacy sua e della sua famiglia.

In queste ore intanto Chi ha pubblicato le prime foto di Francesco Totti nelle vicinanze della casa di Noemi Bocchi, la donna con cui da alcuni mesi avrebbe intrapreso una relazione dopo aver – sembra – scoperto dei messaggi compromettenti tra Ilary e un altro uomo.

