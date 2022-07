Secondo indiscrezioni sarebbe giunta al capolinea l’amicizia tra l’ex velina Elisabetta Canalis e la modella Bianca Balti.

Secondo Chi sarebbe giunta al termine l’amicizia tra Elisabetta Canalis e Bianca Balti, sbocciata a Los Angeles alcuni anni fa. Le due avrebbero smesso di seguirsi sui social, ma al momento non hanno confermato né smentito l’indiscrezione sul loro conto.

Elisabetta Canalis e Bianca Balti: fine di un’amicizia

Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete, Bianca Balti e Elisabetta Canalis avrebbero messo fine alla loro amicizia. Le due si erano conosciute a Los Angeles e spesso hanno postato foto dei pomeriggi da loro trascorsi insieme alle figlie (che hanno quasi la stessa età). Per ora però nessuna delle due ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Per Elisabetta Canalis potrebbe trattarsi della fine di una seconda importante amicizia: la showgirl ha infatti smesso di avere rapporti con la storica amica Maddalena Corvaglia, e non è dato sapere perché le due non siano più amiche. La showgirl ha sempre mantenuto il più totale riserbo sulla questione. Secondo i rumor alla base della lite tra le due potrebbero esservi stati degli interessi economici legati alla palestra gestita da entrambe a Los Angeles.

