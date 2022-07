Secondo i rumor riportati da Chi Francesco Totti frequenterebbe già un’altra donna dopo l’addio alla moglie Ilary Blasi.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione consensuale e in queste ore sui social si avvicendano ipotesi sui motivi che avrebbero condotto i due alla definitiva rottura (dopo che a febbraio entrambi avevano smentito la questione). Secondo Chi Francesco Totti vivrebbe già a casa di un’altra donna, Noemi Bocchi, e l’allontanamento da Ilary sarebbe avvenuto quando lui avrebbe visto dei messaggi inviati alla moglie da un altro uomo.

Francesco Totti e Ilary Blasi: le cause della rottura

Al momento Ilary Blasi e Francesco Totti hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro separazione e hanno chiesto di rispettare la loro privacy. Entrambi hanno taciuto sulle speculazioni fatte in queste ore dai principali quotidiani, comprese quelle di Dagospia e di Chi (che parlano di presunti tradimenti e nuovi amori per l’ex coppia d’oro italiana). In tanti hanno appreso con sgomento della separazione della coppia che, negli scorsi mesi, aveva affermato con fermezza che la notizia non fosse vera. Poche ore prima dell’annuncio ufficiale, Totti è stato avvistato da Chi mentre si dirigeva a casa di Noemi Bocchi in compagnia di un amico, e lì sarebbe rimasto fino a notte fonda.

Nel suo comunicato ufficiale con cui ha annunciato l’addio a sua moglie (riportato dalla Gazzetta dello Sport), Francesco Totti ha fatto sapere: “Dopo 20 anni insieme, la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi, è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è più evitabile. Continuerò ad essere unito ad Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi tre figli, sempre con grande rispetto per mia moglie”.

