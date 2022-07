Secondo Dagospia Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero in procinto di annunciare la loro separazione con un comunicato ufficiale.

Dopo i rumor dei mesi scorsi in merito alla loro presunta crisi e ai tradimenti (sempre smentiti dai due diretti interessati) Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati al centro del clamore mediatico. Secondo Dagospia la coppia sarebbe infatti in procinto di dirsi addio con un comunicato ufficiale. “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono vicini all’addio? Secondo Dagospia nelle prossime ore la coppia emetterà un comunicato ufficiale con cui annuncerà ufficialmente la propria separazione consensuale.

Notizie simili avevano già travolto i due nei mesi scorsi, quando si era parlato anche di un presunto tradimento dell’ex calciatore con una donna di nomi Noemi Bocchi. Le indiscrezioni erano sempre state smentite da Francesco Totti e da sua moglie, e in tanti sperano che la coppia smentirà anche stavolta quanto riportato da Dagospia. Per ora sulla vicenda tutto tace e i fan sono in attesa di saperne di più.

