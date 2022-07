Secondo un rumor diventato sempre più insistente sarebbe già naufragata la liaison tra Paola Di Benedetto e Rkomi.

Storia d’amore naufragata per Paola Di Benedetto e Rkomi? Secondo indiscrezioni i due – usciti allo scoperto solo un paio di settimane fa – avrebbero già deciso di dirsi addio. Ora che il rumor è diventato sempre più insistenti la coppia tornerà a mostrarsi insieme per smentire la notizia in circolazione? In tanti tra i fan sperano proprio di sì.

Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati?

Secondo i rumor in circolazione la storia d’amore tra Paola Di Benedetto sarebbe durata meno di un batter di ciglia e, dopo gli avvistamenti delle scorse settimane, i due infatti sono praticamente spariti dal radar dei social.

La coppia si era mostrata insieme per la prima volta durante una serata trascorsa con Chiara Ferragni e Fedez, che avevano postato per la prima volta un loro scatto insieme. In molti tra i loro fan sono in attesa di sapere se la coppia confermerà di essersi detta addio o se invece emergeranno nuovi scatti in cui i due siano ritratti insieme. Al momento né Paola Di Benedetto né Rkomi hanno confermato la notizia e in tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.

