Fedez ha postato uno scatto in cui è ritratto con sua moglie e la nuova coppia formata da Rkomi e Paola Di Benedetto.

Fedez ha confermato la relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi e sui social ha postato alcune foto in cui si è mostrato in compagnia dei due e di sua moglie, Chiara Ferragni. Già nelle scorse settimane Paola Di Benedetto era stata avvistata in atteggiamenti intimi con Rkomi e, durante uno sfogo via social, aveva praticamente confermato la liaison con il cantante. “Indovinate la coppia dell’anno”, ha scritto ironico Fedez mostrandosi in un simpatico “scambio di coppie” sui social.

Fedez: la foto con Paola Di Benedetto e Rkomi

Paola Di Benedetto e Rkomi non si nascondono più: il primo scatto ufficiale della coppia, a sorpresa, è giunto dai canali social di Fedez, che ha trascorso una serata in compagnia dei due amici.

Già nei giorni scorsi il rapper aveva lasciato trapelare che tra i due fosse in corso una liaison quando, in una diretta social, aveva punzecchiato la Di Benedetto chiedendole cosa ne pensasse di Rkomi. A seguire la stessa modella si era sfogata via social contro i rumor da cui era stata investita per via della liaison con il cantante. In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più sulla storia tra i due, ma al momento sulla questione tutto tace.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG