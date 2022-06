Sfera Ebbasta e la sua compagna, Angelina Lacour, hanno avuto il loro primo bambino e il cantante lo ha annunciato via social.

Più felice che mai Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, ha annunciato via social la nascita del suo primo figlio, il piccolo Gabriel. Lui e la compagna, Angelina Fiol Lacour, avevano annunciato il suo arrivo alcuni mesi fa sempre attraverso i social. “Tutto quello che farò sarà per te”, ha scritto Sfera Ebbasta postando la prima foto insieme al suo bebè.

Sfera Ebbasta papà per la prima volta

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour hanno dato il benvenuto al loro primo bambino, il piccolo Gabriel. La coppia è legata dal 2019 e i due hanno capito ben presto che la loro sarebbe diventata una storia importante. “Eravamo in spiaggia. L’ho vista in costume e non me ne sono andato più. Ero a Ibiza per il compleanno di un amico, ma era un pretesto. Volevo conoscerla e capire se c’era feeling: c’è stato. Da quel giorno la seguo anche su Instagram”, ha dichiarato a Vanity Fair il cantante.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia per l’arrivo del piccolo Gabriel. Tra questi anche Fedez (diventato zio proprio in queste ore dopo che Francesca Ferragni ha partorito il suo piccolo Edoardo) e che ha inviato delle emoticon a forma di cuore al collega.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG