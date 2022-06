Angela da Mondello ha annunciato via social di esser stata ricoverata perché positiva al Covid e si è sfogata contro le malelingue.

Angela da Mondello è risultata positiva al Coronavirus e in queste ore è stata ricoverata in ospedale. Attraverso i social lei stessa ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto e si è scagliata contro colore che, invece, le hanno inviato messaggi carichi d’odio. “Dal Covid si può guarire, dalla vostra cattiveria no invece. Guardatevi le spalle, gente di m***da!”, ha tuonato Angela Chianello, che già in passato è stata vittima di minacce e insulti.

Angela da Mondello ricoverata per Covid

Angela da Mondello del tormentone “non ce n’è coviddi” è stata ricoverata perché positiva al Coronavirus. Al momento non è dato sapere quali siano le sue condizioni ma, attraverso i social, lei si è mostrata con la mascherina sul volto e l’aspetto visibilmente stanco e provato. In tanti le avrebbero inviato messaggi di supporto ma, come sempre, Angela da Mondello si è dovuta difendere da coloro che le hanno inviato messaggi minacciosi e carichi d’odio.

L’anno scorso la donna se l’era presa con Barbara D’Urso che – a suo dire – avrebbe dato al pubblico un’immagine completamente distorta della sua persona, finendo per scatenarle contro l’odio del pubblico.

