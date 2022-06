Durante il suo evento Uno come te – Trent’anni insieme, Gigi D’Alessio avrebbe accuratamente evitato di nominare la sua ex, Anna Tatangelo.

Nonostante la sua carriera sia stata legata per anni a doppio filo a quella della compagna Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ha accuratamente evitato di menzionare la cantante di Sora durante il suo show in Piazza Plebiscito Uno come te – Trent’anni insieme. Secondo indiscrezioni il gelo tra i due avrebbe portato il cantante a vietare anche ai suoi ospiti di nominare la sua ex.

Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio cancella Anna Tatangelo dal suo show

L’unione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non è naufragata nel migliore dei modi e oggi i rapporti tra i due non sarebbero particolarmente distesi. Per questo il cantante avrebbe preferito non nominare la sua celebre ex, nonostante per anni la sua vita e la sua carriera siano state legate a doppio filo alle sue. Secondo indiscrezioni, D’Alessio sarebbe persino arrivato a vietare ai suoi ospiti di nominare o ringraziare Anna Tatangelo, sebbene in molti si sarebbero aspettati quantomeno di sentirla menzionare durante il suo show in piazza Plebiscito a Napoli.

Oggi Gigi D’Alessio sembra aver ritrovato la serenità accanto a Denise Esposito, mentre la cantante di Sora si sarebbe riappacificata con il rapper Livio Cori.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG