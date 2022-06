Dopo esser stato travolto dalle polemiche per la sua pizza non propriamente economica, Flavio Briatore ha deciso di replicare.

Flavio Briatore è finito nell’occhio del ciclone dopo che ha dichiarato che la pizza “economica” non sarebbe buona e in particolare a Napoli in molti hanno protestato recandosi difronte alla storica pizzeria Sorbillo, che ha distribuito pizza gratis al grido di “la pizza al popolo”. Dopo le polemiche Briatore ha replicato a La Zanzara, dove ha detto:

“Non è vero che la pizza è napoletana, la si mangia in tutto il mondo. E anche se è stata inventata a Napoli, gli altri l’hanno migliorata con gusti diversi: uno può inventare una roba e gli altri la possono modificare e farla meglio”, ha detto al programma radio, e ancora:” Sfido chiunque a fare profitto vendendo la pizza a 4 o 5 euro: è impossibile. Gli stiamo dando [ai pizzaioli] una possibilità, un assist per aumentare il prezzo delle pizze e non l’hanno capito. Ne stanno approfittando per farsi pubblicità. A me la pizza napoletana non piace perché ha troppo contorno, poi c’ha molto lievito… preferisco la romana che è più sottile. Per esempio a Salerno fanno una pizza diversa, più sottile che a Napoli. Poi, ognuno ha il suo gusto”.

Flavio Briatore e la pizza: le polemiche

Flavio Briatore si è attirato contro un’ondata di polemiche per via delle sue affermazioni sulla pizza e in queste ore – dopo la bufera – non solo ha sottolineato le sue posizioni, ma ha anche aggiunto che un giorno aprirà un suo Crazy Pizza – uno dei suoi locali per pizza di lusso – anche a Napoli, città che amerebbe. I clienti napoletani che hanno avuto da ridire sulle sue affermazioni e che considerano la pizza come una delle caratteristiche inviolabili della città, come la prenderanno?

