Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno confessato come sarebbe cambiata la loro vita sotto le lenzuola dopo la nascita del figlio Gabriele.

A differenza di molte altre coppie che hanno subito stress e cambiamenti dopo la nascita del primo figlio, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno confessato a Chi di essere – se possibile – addirittura più affiatati di prima. “Volendo, il desiderio è cresciuto, ora non c’è più il tempo di prima, se ti viene una voglia matta, tocca aspettare e l’attesa rafforza il desiderio”, ha dichiarato l’ex moglie di Francesco Sarcina, mentre Paolo ha dichiarato: “io sottoscrivo”.

Paolo Ciavarro e Clizia: la vita sotto le lenzuola

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia fanno coppia fissa da circa 2 anni, sono diventati genitori del piccolo Gabriele alcuni mesi fa e, a breve, diventeranno marito e moglie. La coppia ha confessato che la loro intesa intima proseguirebbe per il meglio e addirittura hanno dichiarato che il loro desiderio sarebbe persino aumentato.

“A parte il primo mese, che non fa testo, poi ci siamo concessi dei momenti solo per noi, delle serate in libera uscita”, ha dichiarato Clizia, mentre Paolo ha aggiunto: “Molto onestamente, io dal giorno uno non vedevo l’ora che le crescesse la pancia e di mese in mese la vedevo sempre più bella. Poi quando sono entrato in sala parto, l’ho vista. Mi sembrava un raggio di sole”.

