Mentre Belen è stata avvistata mentre baciava Stefano De Martino, Antonino Spinalbese ha rotto il silenzio sulla fine della loro storia.

Per la prima volta Antonino Spinalbese ha confessato a Chi i motivi che avrebbero condotto lui e Belen Rodriguez all’addio e ha svelato cosa augurerebbe alla showgirl in merito al suo ritrovato amore per Stefano De Martino (con cui nelle ultime ore lei è stata avvistata mentre si scambiava un appassionato bacio). “Spero che tra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”, ha dichiarato l’hair stylist, che ha anche ammesso di sentire Belen unicamente per sua figlia, Luna Marì.

Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese: il rapporto e l’addio a Belen

Dopo neanche un anno d’amore e la nascita della piccola Luna, Belen e Antonino Spinalbese si sono lasciati e oggi entrambi sarebbero andati avanti con delle nuove liaison. Lo spezzino ha confessato a Chi, per la prima volta, come sarebbero andate le cose tra lui e la showgirl argentina a seguito della nascita della figlia: “Pensando che portava in grembo mia figlia, sono stato medico, bodyguard, amico. La mia preoccupazione era che lei portasse a termine bene la gravidanza, come si fa in natura. E infatti in natura il maschio protegge la gravidanza e, quando nasce il cucciolo, se ne va. Io riesco a percepire chi ho davanti, ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un buon padre anche da solo”, ha confessato l’hair stylist che ha anche ammesso di sentire Belen unicamente per via della piccola Luna.

“Come siamo rimasti? Ho sempre messo Luna al primo posto e, anche se con lei non è andata, ho cercato di essere maturo e scendere a compromessi sulle emozioni e sui nervosismi”, ha ammesso. Belen nel frattempo è stata avvistata mentre baciava Stefano De Martino, e il ritorno di fiamma tra i due sembra ormai ufficiale.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG