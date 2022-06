Durante il suo podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha commesso uno scivolone e Selvaggia Lucarelli non ha mancato di prenderlo di mira.

Durante la sua intervista a Gerry Scotti nel suo podcast, Muschio Selvaggio, Fedez ha dato modo di constatare che non sarebbe a conoscenza di chi fosse il celebre regista teatrale Giorgio Strehler, figura simbolo del teatro italiano del Novecento. Sulla questione è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha commentato sarcastica la vicenda scrivendo in un post: “Chi ca…o è STRELLER raga? Solo il più grande registra teatrale, colui che ha dato il nome allo storico teatro della tua città”.

Selvaggia Lucarelli asfalta Fedez

Attraverso i social Selvaggia Lucarelli ha preso nuovamente in giro Fedez per il suo scivolone su Giorgio Strehler che, per altro, ha dato il nome al Teatro Piccolo della città in cui il rapper vive, ed è stata una delle figure cardine del teatro italiano del 900 (legato sentimentalmente per altro per moltissimi anni alla celebre Ornella Vanoni).

Il rapper al momento non ha replicato alle parole della giornalista e, come sempre, alcuni dei suoi fan hanno preso le sue difese vai social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E soprattuto Fedez replicherà alle parole della Lucarelli?

