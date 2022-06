Francesca Ferragni ha dato alla luce il suo primo figlio. L’influencer Chiara Ferragni è diventata zia per la prima volta.

Con enorme gioia Francesca Ferragni e il fidanzato, Riki Nicoletti, hanno annunciato con un post via social di essere diventati genitori per la prima volta. La notizia è stata accolta con enorme gioia anche dalla famiglia della coppia e in particolare dalle sorelle di Francesca, Chiara e Valentina, impazienti di conoscere il loro nuovo nipotino (primo cugino di Leone e Vittoria).

La famiglia Ferragni si allarga: Francesca Ferragni, la sorella minore di Chiara Ferragni, ha dato alla luce il suo primo bebè. Lei e Riccardo Nicoletti hanno annunciato la gravidanza a mezzo social e, nei mesi scorsi, lui ha fatto la fatidica proposta alla compagna, a cui è legato da oltre 10 anni.

La notizia è stata accolta con enorme entusiasmo dalla famiglia Ferragni e in tanti non vedono l’ora di sapere quale sarà la reazione dei piccoli Leone e Vittoria nel conoscere il loro primo cuginetto. Francesca Ferragni aveva preannunciato che sarebbe stato un maschio e a seguire sua sorella, Chiara Ferragni, ha involontariamente svelato che il nome del piccolo sarebbe stato Edoardo.

