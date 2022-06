Secondo indiscrezioni Shiloh Jolie Pitt, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, sarebbe stufa della guerra tra i genitori.

Stanca della guerra tra sua madre e suo padre, Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh Jolie Pitt avrebbe lasciato la casa dell’attrice per recarsi da suo padre, a cui il tribunale ha concesso la custodia paritaria. Secondo l’indiscrezione – riportata da Hollywood Reporter – Shiloh sarebbe l’unica dei figli avuti dai due divi ad aver mantenuto un buon rapporto con l’attore.

Angelina Jolie e Brad Pitt: la figlia Shiloh scappata di casa

Dopo l’addio Angelina Jolie e Brad Pitt si sono resi protagonisti di una travagliata battaglia legale per l’affidamento dei figli e l’attrice sarebbe ancora furiosa con l’attore, tanto da aver cercato di ottenere la custodia esclusiva per allontanarli definitivamente dal padre.

Nonostante alcuni di loro abbiano effettivamente deciso di chiudere i rapporti con Pitt – come il figlio Maddox – la piccola Shiloh Pitt sarebbe ancora molto legata all’attore e per questo – secondo i rumor – sarebbe scappata dalla casa dell’attrice proprio per poter trascorrere del tempo insieme a lui. Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti si chiedono se un giorno, prima o poi, i due divi riusciranno a trovare un accordo.

