Dopo una lunga storia d’amore Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono detti addio. A confermarlo attraverso i social è stata lei.

Cristina Tomasini ha risposto ad alcune domande dei fan dei social e ha praticamente confermato la fine della sua lunga storia d’amore con Francesco Oppini, con cui sembrava destinata a convolare a nozze. “Sei ancora innamorata?”, ha chiesto il fan a cui Cristina ha risposto: “Sì, innamorata della vita”. A seguire l’utente le ha chiesto se non fosse felice per via delle sue foto (in cui non riderebbe mai) e Cristina ha replicato: “Fortunatamente sono serena e circondata da molti affetti”.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini: l’addio

La storia d’amore tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini è naufragata e quella che finora era soltanto un’indiscrezione ha trovato conferma nelle parole dell’ormai ex fidanzata del figlio di Alba Parietti.

I due erano legati da molto tempo e durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Oppini non aveva fatto segreto di essere intenzionato a sposarla. Al momento non è dato sapere perché la coppia abbia deciso di mettere fine alla relazione e il figlio di Alba Parietti ha preferito non rompere il silenzio in merito alla questione. In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.

