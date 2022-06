Simona Ventura e il suo compagno, Giovanni Terzi, sono stati protagonisti di una spiacevole disavventura all’aeroporto di Napoli.

Simona Ventura si è sfogata via social dopo che il volo che aveva in programma e per cui era in attesa da quattro ore – insieme ad altri 300 passeggeri – è stato cancellato. La conduttrice ha ripreso tutta la scena tramite stories via social e si è scagliata contro la compagnia aerea affermando: “Abbiamo l’aereo davanti agli occhi e non ci fanno salire, ma veramente? Ma stiamo scherzando?”, e ancora: “Siamo qua da quattro ore. Capito le compagnie low cost? Dovrebbero fare il loro dovere perché noi paghiamo. Occhio a questa compagnia”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono stati costretti a riprendere i loro bagagli e a chiamare un taxi che li scortasse di nuovo in albergo dopo che il loro volo è stato cancellato senza preavviso dopo un’attesa di quattro ore. La conduttrice è andata su tutte le furie e ha giurato che avrebbe protestato ulteriormente anche nei giorni a venire.

“È proprio una presa per il c**o, l’aereo è qui, perché non ci fanno salire”, le ha fatto eco Giovanni Terzi. I due stanno insieme da circa 3 anni (ossia da quando la conduttrice ha messo fine alla sua relazione con Gerò Carraro) e hanno annunciato di voler presto convolare a nozze.

