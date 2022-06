Attraverso i social Blanco ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni dopo aver avuto un non meglio precisato incidente.

Blanco si è mostrato da un letto d’ospedale e ha svelato ai fan di aver avuto un incidente. Le condizioni del cantante al momento sarebbero buone ma lui stesso ha dichiarato di esser costretto a rinviare la data del suo concerto a Genova (che avrebbe dovuto svolgersi il 24 giugno). “Ciao belli, Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo perforza restare a riposo…(ora sto bene)“, ha scritto il cantante nella didascalia al suo video, e ancora: “La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo“.

Blanco: l’incidente

Blanco si è mostrato sereno da un letto d’ospedale e ha svelato ai fan di aver avuto un incidente. Al momento non è dato sapere quale sia stata la dinamica dei fatti, ma il vincitore di Sanremo ha voluto comunque tranquillizzare i fan sulle sue condizioni e in tanti sono impazienti di saperne di più su cosa sia successo. Blanco per il momento si è visto costretto a rimandare il suo concerto a Genova previsto per il 24 giugno e non è dato sapere quando il cantante potrà tornare sul palcoscenico.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG