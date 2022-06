In occasione dell’uscita del suo brano Altalene, Arisa ha confessato quale significato avrebbe per lei l’amore.

Da mesi si parla della liaison tra Arisa e Vito Coppola che, nonostante tutto, hanno affermato di non considerarsi una coppia. In occasione dell’uscita del suo ultimo singolo, Altalene, la cantante ha confessato in un’intervista a La Stampa che significato avrebbe per lei l’amore: “La vera libertà sta nel decidere di essere schiavi di qualcun altro, come dice il Vangelo”, ha dichiarato Arisa, che ha anche aggiunto: “Le fiabe con il principe azzurro sono una rovina”.

Arisa

Arisa: le affermazioni sull’amore

Arisa ha pubblicato il suo ultimo album, Ero Romantica, e a seguire ha spiegato perché non le interesserebbe l’amore “tossico” di cui “tutti parlano”. La cantante è molto più interessata all’amore di cui si parla nei precetti del Vangelo e lo ha definito come “il decidere di essere schiavi di qualcun altro”.

Arisa ha sempre apertamente confessato di non esser mai stata particolarmente fortunata in amore ma ormai, da alcuni mesi a questa parte, al suo fianco c’è Vito Coppola, il ballerino di Ballando con le Stelle con cui ha precisato di non voler formare una coppia. L’intesa tra i due era evidente fin dalla loro partecipazione a Ballando, ma Arisa ha sempre dichiarato che, per motivi di distanza e di lavoro, sarebbe stato difficile per lei costruire qualcosa di più stabile con un partner.

