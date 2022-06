Victoria De Angelis sta trascorrendo una vacanza a Londra con degli amici e alcune foto in compagnia di un ragazzo hanno insospettito i fan.

Victoria De Angelis sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in compagnia dei suoi amici a Londra e sui social ha pubblicato alcune foto in cui è ritratta con un ragazzo dai capelli ricci che, secondo i rumor in circolazione, potrebbe essere la sua nuova fiamma. Sulla questione non vi sono conferme e Victoria – così come gli altri membri dei Maneskin – è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata.

Victoria De Angelis ha un fidanzato? Le foto

In tanti si chiedono se un nuovo amore sia spuntato nella vita di Victoria ‘Vic’ De Angelis, la bassista dei Maneskin. Anni fa si era parlato di una sua presunta liaison con una ragazza, con cui era stata avvistata in atteggiamenti intimi a Roma. Nelle ultime ore però lei stessa ha pubblicato sui social alcune foto in cui è ritratta in compagnia di un ragazzo e sono molti a credere che lui possa essere la sua nuova fiamma. Sulla vicenda emergeranno ulteriori conferme? La musicista è sempre stata estremamente riservata sull’argomento e non ha mai ufficializzato le sue storie d’amore.

