La bassista dei Maneskin Victoria De Angelis è tornata a sedurre i fan di Instagram con uno scatto a dir poco bollente.

Victoria De Angelis ha fatto il pieno di like sui social mostrandosi completamente senza veli: la bassista dei Maneskin ha postato una foto in cui è ritratta senza reggiseno (e con solamente due emoticon a forma di cuore a coprirle i capezzoli) e ha scritto: “Cercando di non essere segnalata da Instagram ancora una volta”.

Victoria De Angelis: la foto bollente

Ancora una volta Victoria De Angelis ha lasciato i fan di Instagram a bocca aperta, e si è mostrata con una foto a dir poco bollente e in cui era ritratta senza reggiseno. Non è la prima volta che Victoria condivide con i fan i suoi scatti osé e più volte ha quasi sfiorato la censura.

Per la bassista dei Maneskin si tratta di un periodo roseo dal punto di vista della carriera, mentre tutto tace per quanto riguarda la vita privata: alcuni mesi fa Victoria era stata avvistata in compagnia di una ragazza sua coetanea, ma lei non ha mai rotto il silenzio sulla loro presunta liaison o sulle ipotesi in merito al suo orientamento. Ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda in futuro? Tra i fan in tanti sperano di saperne presto di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG