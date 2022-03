Elisabetta Canalis ha svelato alcuni retroscena sulla crescita di sua figlia Skyler e sui suoi sogni per il futuro.

A Vanity Fair Elisabetta Canalis ha svelato come si rivolgerebbe a sua figlia Skyler che, fin da piccolissima, è stata abituata a parlare sia in inglese che in italiano. Nonostante parli perfettamente l’inglese (specialmente con il papà, Brian Perri) la prima parola della bambina sarebbe stata l’italianissima “mamma”.

“Non avrei mai potuto usare con la mia bambina una lingua, l’inglese, che conosco solo per l’80%”, ha confessato l’ex velina, e ancora: “Ho spiegato a Skyler come l’italiano potesse essere la nostra lingua dei segreti, qualcosa che gli altri, bambini e adulti, non avrebbero potuto capire (…) Se devo dire a Brian una cosa che è importante capisca anche lui, parlo in inglese. Se, invece, devo rivolgermi solo a Skyler, parlo in italiano e, magari, traduco per mio marito. Lui capisce al 60%, è molto americano in questo. Gli anglofoni non si sforzano né vengono stimolati ad imparare un’altra lingua”.

Elisabetta Canalis: la figlia bilingue

Come molti bambini con genitori di nazionalità diverse, anche la piccola Skyler Eva è bilingue e fin da piccola è stata abituata a parlare l’italiano con la mamma e l’inglese con il papà. Elisabetta Canalis sogna un giorno di tornare in pianta stabile in Italia e, per questo, avrebbe deciso di iscrivere sua figlia a uno scuola che lasci ampio spazio a un respiro internazionale:

“Se io, quindi, ho da lavorare in Italia tre mesi, Skyler può studiare qui e fare ritorno a Los Angeles poi. Vedremo come andrà (…) Ho costruito una comunità nella quale anche Skyler è ben inserita, ma l’Italia è un Paese unico, meraviglioso, un luogo il cui valore, forse, può essere capito appieno solo attraverso la lontananza”, ha dichiarato la showgirl, che da tempo vive a Los Angeles.

