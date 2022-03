La piccola Celeste ha spento 7 candeline e per l’occasione Michelle Hunziker ha scritto per lei una tenera dedica via social.

Michelle Hunziker ha dedicato un tenero messaggio alla figlia Celeste e sui social non ha mancato di menzionare anche l’ex marito, Tomaso Trussardi, con cui ha manifestato l’intenzione di mantenere unita la famiglia nonostante la loro separazione.

“Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente (…) Celeste la mia giocatrice di “rugby” come la chiamo io è una forza della natura! Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima… Esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni! Ti amo”, ha scritto la showgirl taggando Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: il messaggio per la figlia

Michelle Hunziker ha festeggiato il settimo compleanno di sua figlia Celeste e sui social non ha mancato di menzionare il suo ex marito, Tomaso Trussardi, con cui ha manifestato il desiderio di mantenere unita la famiglia (nonostante abbiano recentemente annunciato il loro addio). L’imprenditore non ha commentato il messaggio della showgirl, ma sui social ha postato spesso messaggi dedicati alle sue figlie.

Secondo indiscrezioni l’imprenditore avrebbe il dente avvelenato con l’altro ex marito della showgirl, Eros Ramazzotti, a cui ha scagliato delle frecciatine infuocate.

