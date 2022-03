Wanda Nara ha sedotto i fan dei social con alcuni scatti bollenti in tenuta sportiva. Le sue foto hanno fatto il pieno di like.

Approfittando del primo accenno di primavera, Wanda Nara ha deciso di dedicarsi agli esercizi sportivi: la moglie di Mauro Icardi si è mostrata via social con un completo attillato che metteva in mostra le curve da capogiro e ha fatto il pieno di like tra i fan. In molti tra i suoi follower non hanno potuto fare a meno di notare che la showgirl possieda una cabina armadio piena di scarpe (molte delle quali sarebbero da ginnastica).

Wanda Nara in tenuta sportiva

Lo sport è senza dubbio una delle priorità di Wanda Nara, che ha sempre cercato di tenersi in forma e prendersi cura del suo fisico. La showgirl sembra aver ritrovato l’armonia sia per quanto riguarda se stessa che per quanto riguarda la sua vita privata.

Superato lo scoglio del tradimento, lei e il marito Mauro Icardi sono riusciti a ritrovare l’intesa, e in tanti si chiedono se la loro unione sia destinata a durare. “Credo nel perdono e nel pentimento. Odio l’orgoglio, le bugie e l’invidia. Non si dovrebbe distruggere una famiglia per queste cose. L’amore di una famiglia è più grande di alcune cose, ci sono sempre persone malintenzionate. Tutto succede per un motivo. E perché ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria vita. Se siamo dove siamo, è perché ognuno di noi lo desidera”, ha dichiarato la showgirl a People.

