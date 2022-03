Il calciatore Marco Verratti è stato il primo calciatore al mondo a investire su un paradiso esotico virtuale.

Marco Melandri ha comprato un’isola, ma virtuale: il calciatore del Paris Saint German, da sempre appassionato di tecnologie, ha acquistato un’isola esclusiva nel metaverso, ossia su una piattaforma online.

“Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie e da poco mi sono avvicinato all’incredibile universo della tecnologia blockchain e del metaverso. Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore, creando la mia isola privata in The Sandbox. Un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fan disposti a condividere esperienze, partite, concerti e magari anche attimi di vita privata. Non vedo l’ora di vedere realizzato il futuro che ho immaginato”, ha dichiarato il centrocampista azzurro (stando a quanto riporta TgCom24).

Marco Verratti

Marco Verratti: l’isola virtuale

Marco Verratti è da sempre appassionato di tecnologie e l’ultimo acquisto del calciatore è stata nientemeno che un’isola del metaverso, che un domani potrebbe trasformarsi in un investimento redditizio e che farà di lui un pioniere nel campo.

Oltre all’amore per la tecnologia Verratti sembra aver trovato la serenità anche dal punto di vista sentimentale: al suo fianco infatti è oggi presente la top model Jessica Aidi, con cui è apparso più felice che mai alla settimana della moda di Parigi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG