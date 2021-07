A pochissimi giorni dal trionfo agli Europei con l’Italia, il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale Marco Verratti è volato a Parigi per sposarsi con la sua fidanzata, la modella Jessica Aidi. Presenti i figli Tommaso e Andrea, nati dalla precedente relazione con Laura Zazzara.

A gennaio scorso era avvenuta la promessa di matrimonio su una spiaggia di Marrakech, in Marocco. Il giocatore aveva passato martedì sera la festa di addio al celibato con una cena insieme all’ex compagno Ezequiel Lavezzi e altri amici di una vita presso il Giusè Trattoria. Si tratta di un ristorante italiano nel cuore di Parigi, città nella quale vive ormai da diversi anni.

Alla cerimonia hanno partecipato i compagni della Nazionale Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, insieme ad altri colleghi come Javier Pastore. Quest’ultimo ha passato l’ultima stagione decisamente sottotono alla Roma. Il matrimonio ha avuto luogo al municipio di Neuilly, a Nord di Parigi. Intanto già ieri, 14 luglio, Marco Verratti ha anticipato la festa presso il Place de la Concorde, all’Hôtel de Crillon.

I bene informati affermano che il menu sia un misto di manicaretti italiani e francesi. I festeggiamenti a causa della pandemia in corso non possono che prevedere il tampone per tutti gli invitati.

Marco Verratti è ritenuto uno dei centrocampisti più forti della sua generazione ed è stato paragonato spesso e volentieri ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus nella stagione 2020-2021 e campione del Mondo ai campionati di Germania 2006. Nel 2012 Verratti ha lasciato il Pescara di Zeman per le sirene del Paris Saint-Germain, nonostante sulle sue tracce si fosse messa proprio la Juventus.

Jessica Aidi è invece una modella francese nata a Montpellier di origini marocchine di 28 anni, che il calciatore campione d’Europa ha conosciuto quando lei faceva la cameriera. Adesso per i due sono arrivati i fiori d’arancio.

Foto: account Instagram Marco Verratti