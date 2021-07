Durante la puntata di lunedì sera del docu-reality Temptation Island 2021 con la conduzione di Filippo Bisciglia, la coppia formata da Claudia Venturini e Stefano Socionovo ha deciso di abbandonare anticipatamente la trasmissione, optando per uscire insieme dopo il falò di confronto.

I due avevano fissato la data del loro matrimonio il 7 agosto. La cerimonia sarebbe dovuta avvenire prima, ma a causa del Covid i due protagonisti di Temptation Island 2021 hanno deciso di rinviare i fiori d’arancio. La Venturini quindi aveva deciso di partecipare col futuro sposo in maniera tale da mettersi entrambi alla prova e da spazzare via i dubbi che ancora aleggiavano su di loro.

Temptation Island 2021, Claudia Venturini: “Mi sento più tranquilla”

Al di là di alcuni momenti difficili per la coppia, Claudia e Ste hanno quindi deciso di non rimanere nel programma, definendosi un mese prima rispettivamente come moglie e marito, mano nella mano.

Claudia ha dichiarato:

“Adesso mi sento più tranquilla in quanto ho tirato fuori tutti i pensieri che avevo. Spero che le cose vadano per il verso giusto e che quello ci siamo detti sia la base per ricominciare. Mi sono messa molto in discussione, quasi ogni giorno, ho ritrovato la mia parte spensierata, che era da un po’ che non me la sentivo più dentro, ne avevo bisogno”.

Il futuro marito ha replicato:

“Mi sei mancata ogni giorno, ogni notte, e sentirti dire che non ti mancavo mi faceva impazzire in quanto io non riuscivo a non sentire la tua assenza, ogni giorno, in ogni circostanza. Io esco con ancora più conferme di quelle che avevo e con la consapevolezza che devo venire incontro a lei, ma anche di avere dall’altra parte la fermezza di venirci incontro”.

L’avventura per Claudia Venturini e Stefano Socionovo si conclude dunque nel migliore dei modi nel programma in onda ogni lunedì su Canale 5 nel prime time estivo.