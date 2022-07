Sonia Bruganelli è finita nell’occhio del ciclone per alcune delle sue dichiarazioni sul suo aereo privato.

Sonia Bruganelli si è attirata contro delle critiche sui social dopo aver detto che, piuttosto che aspettare in aeroporto, preferirebbe prendere il suo aereo privato.

“Giuro che prima o poi la smetto. Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”, ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis in un post sui social e a seguire, prevedendo le polemiche, si è rivolta ai fan affermando: “Per critiche o rimostranze scrivete sotto, come sempre”.

Sonia Bruganelli: polemiche per l’aereo privato

Sonia Bruganelli non ha fatto segreto di usare spesso il suo aereo privato per i suoi spostamenti e già in passato era finita nell’occhio del ciclone per quello che in molti tra i suoi follower hanno etichettato come uno “sfoggio di lusso”. La moglie di Paolo Bonolis ha sempre difeso la sua scelta e in alcune occasioni ha anche affermato di aver usato il suo aereo per il bene di sua figlia Silvia, che da piccola ha avuto alcuni gravi problemi di salute.

