Sonia Bruganelli ha svelato ai fan perché ha deciso di farsi tatuare il volto di Padre Pio sull’avambraccio.

Sonia Bruganelli ha un tatuaggio su un avambraccio che raffigura Padre Pio e lei stessa ha svelato di essersi fatta tatuare il volto del famoso santo a seguito di un evento molto doloroso che ha segnato per sempre la sua vita. “Sono sempre stata una credente non praticante. Ho sempre e solo pregato quando avevo paura, bisogno. Direi una pessima credente. Poi però la notte prima che mia figlia doveva affrontare la seconda operazione al cuore ho avuto la visione di Padre Pio, nitida, davanti a me. Sa, come vanno queste cose… uno dice se va tutto bene mi tatuo Padre Pio. La mia Silvia sta bene e Padre Pio è sul mio avambraccio”, ha confessato la conduttrice a Leggo.

Sonia Bruganelli: il tatuaggio di Padre Pio

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno avuto insieme tre figli e la prima, la piccola Silvia, è nata con alcune problematiche che l’hanno costretta a essere sottoposta ad alcuni delicati interventi non appena è nata. La vicenda ha causato alla figlia dei due volti tv alcuni ritardi nell’iter di crescita e Sonia Bruganelli ha ammesso che quello sarebbe stato per lei il momento più difficile e doloroso della sua vita:

“Nasco perfezionista, tutto dovrebbe essere come lo immagino io. La vita, però. mi ha dato una grande lezione: le cose più difficili, quelle più distanti dalla tua idea di perfezione, possono sorprenderti e darti grandi soddisfazioni. (…) Nonostante le sue difficoltà iniziali, Silvia è la più solare, divertente, ironica, la più disponibile verso gli altri ed è innamoratissima di Paolo”, ha confessato a Verissimo Sonia Bruganelli, che oggi ha un rapporto molto speciale con la sua primogenita.

