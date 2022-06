Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso un weekend in una villa nella campagna romagnola il cui costo è a dir poco da capogiro.

Secondo quanto riportato da Chi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero trascorso il loro ultimo weekend all’insegna del relax con i figli a Ca’ Pellicciano, splendida villa immersa nella campagna romagnola e il cui costo per una settimana di soggiorno ammonterebbe a ben 4000 euro. La villa sarebbe la stessa in cui sarebbe solita recarsi in vacanza anche Barbara D’Urso.

Belen Rodriguez e Stefano: la villa da 4000 euro

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso un weekend all’insegna dell’amore e della ritrovata unione familiare a Ca’ Pellicciano, splendida villa immersa nel verde dell’Emilia Romagna dove i due hanno soggiornato con i figli (Santiago e Luna Marì).

Belen e Stefano hanno recentemente confermato di essere tornati insieme ma sui social non hanno ancora condiviso alcuna foto che provi il loro ritorno di fiamma. Presumibilmente la coppia, dopo l’ultima dolorosa rottura, ha deciso di andarci cauta, ma Stefano ha confessato anche quale sarebbe il suo rapporto con la piccola Luna (la figlia che Belen ha avuto l’anno scorso con Antonino Spinalbese).

