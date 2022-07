Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un altro misterioso messaggio aereo mentre si trovava a Trani per le prove di Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci ha uno spasimante segreto? In tanti si stanno facendo questa domanda dopo che, nelle ultime ore, la showgirl ha ricevuto un misterioso messaggio aereo mentre si trovava a Trani, in Puglia. Non è la prima volta che l’ex moglie di Briatore riceve messaggi di questo tipo, e mentre si trovava nella casa del GF Vip ne aveva ricevuti numerosi (di cui alcuni da parte dei fan). “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”, era scritto nel messaggio.

Elisabetta Gregoraci: il messaggio aereo

Secondo i rumor in circolazione Elisabetta Gregoraci potrebbe avere un misterioso spasimante e, nelle ultime ore, la showgirl è stata protagonista di un episodio a Trani che ha fatto discutere i fan dei social. Sopra al luogo in cui si stavano tenendo le prove di Battiti Live infatti è passato un aereo con un messaggio indirizzato alla showgirl, e stavolta non le sarebbe stato inviato dai fan o dalle sue amiche (come era successo durante la sua partecipazione al GF Vip).

Per ora la showgirl non ha commentato pubblicamente l’episodio e in tanti tra i suoi fan si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Nei giorni scorsi l’ex moglie di Briatore ha confessato pubblicamente di sottoporre i suoi corteggiatori ” a delle prove”, ma ha ammesso anche di essere single.

