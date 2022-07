Per la prima volta Cristiano Malgioglio ha svelato come avrebbe scoperto di avere un tumore maligno.

Al Corriere della Sera Cristiano Malgioglio ha svelato di aver scoperto di avere un tumore maligno mentre si spalmava la crema su una gamba e per la prima volta avrebbe notato un neo che fino a poco tempo prima non c’era. Il paroliere più famoso della tv ha deciso di farlo osservare da uno specialista, che gli avrebbe consigliato di asportarlo subito:

“Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita”, ha rivelato.

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio: il tumore

Cristiano Malgioglio ha scoperto di avere un tumore maligno grazie a un’inaspettata fatalità: il musicista si stava infatti spalmando della crema sulle gambe quando avrebbe notato un neo che fino a poco tempo prima non aveva avuto. Nello stesso punto in cui si trovava il neo aveva pensato di farsi fare un tatuaggio:

“Dovevo farlo lì all’inizio, poi per mostrarlo di più ho preferito l’esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto”, ha ammesso Malgioglio, che oggi fortunatamente sta bene. Dopo la scoperta del suo tumore, il cantante si è sottoposto ogni anno a dei controlli e ha invitato i suoi fan a fare prevenzione.

