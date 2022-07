La nonna di Fedez, Luciana Violini, ha subito un intervento dopo un brutto incidente che le ha causato la frattura del femore.

Luciana Violini, nonna di Fedez e ormai star dei social, ha avuto un brutto incidente: la donna sarebbe caduta rompendosi il femore e, per questo, ha dovuto subire un delicato intervento. A svelarlo è stato lo stesso rapper, che le ha dedicato delle stories via social in cui ha scritto: “Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata il femore. Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene, ci ha fatto sudare freddo”, ha scritto svelando cosa fosse successo ai fan.

Fedez: la nonna in ospedale

Luciana Violini è stata operata al femore e fortunatamente tutto sarebbe andato per il meglio per l’anziana nonna di Fedez, a cui da sempre lui è molto legato. La nonna del rapper è stata protagonista di molti suoi scatti su Instagram e lo stesso Fedez ha svelato in The Ferragnez – la serie che lei sarebbe solita leggergli le carte per predirgli il futuro. Nonna Luciana ha saputo conquistarsi l’affetto dei fan dei social e in tanti in queste ore gli hanno espresso il loro affetto dopo quanto le è accaduto nelle scorse ore.

