Manuela Raffaeta, moglie di Marco Melandri, si è sfogata via social dopo che lui, uscito dall’Isola, sarebbe tornato a frequentare un’altra.

Manuela Raffaeta e Marco Melandri si sono lasciati, e stavolta sembra definitivamente. La moglie del campione ha affidato ai social un suo duro sfogo contro di lui che, dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, sarebbe tornato a frequentare un’altra donna.

“Ho sempre preferito non espormi , tenendo la mia vita privata riservata per protezione. Però ora vi rispondo. Dopo cinque giorni dall’uscita dell’ Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza … Non mi pronuncio per la scelta!! L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e I nostri splendidi 16 anni. Ho perdonato cose più grandi di me ,senza piangermi addosso e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari”, ha scritto Manuela nel suo post via social.

Manuela Raffaeta: lo sfogo contro Marco Melandri

Dopo 16 insieme e l’arrivo della figlia Martina, Manuela Raffaeta e Marco Melandri avrebbero messo fine alla loro storia e a quanto pare il campione sarebbe tornato tra le braccia della donna con cui già aveva tradito sua moglie in passato. In tanti sui social hanno espresso il loro affetto e il loro supporto a Manuela Raffaeta, che si è sfogata via social affermando quanto le sia costato cercare di salvare il suo matrimonio. Melandri replicherà alle sue parole?

